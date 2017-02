Då tavlemontøren Roald Sundal (50) såg at han kom til å mista jobben sin i Wärtsilä, tvinga det han til å ta grep han har tenkt på i mange år.

- Det er sjølvsagt ikkje noko kjekt å mista jobben sin. Men for meg var det eit spark bak. Eg har nemleg hatt ein draum om å starta med noko for meg sjølv i mange år, seier Roald Sundal til Sunnhordland.

Tilfeldig

Og onsdag i førre veke var det ein realitet. Då opna han Rammemakaren i Osen, vegg i vegg med Galleri Giga. Her vil han levera profesjonell innramming i dei fleste format.

- At eg satsar som rammemakar er litt tilfeldig. Eg har alltid vore interessert i kunst, kultur og handverk, og då eg såg at Rauno Pakkala skulle pensjonera seg, og avvikla rammeverkstaden sin i Borggata, tenkte eg at dette var noko for meg, seier Sundal.