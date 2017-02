Då Osternes mannskor skulle øva inn nye songar, spurte dei Svein Tørnquist om eit vanskelegare arrangement enn vanleg. - Det fekk dei, blunkar Tørnquist.

- Og det er ikkje berre berre. Sjølv ikkje for kring 20 gullstrupar i sin beste alder. Men utfordringar fekk dei, blunkar Tørnquist.

- I tillegg nytta me mellom anna kanon-teknikkar for å gjera det meir spennande å høyra på.

Han fortel at det vesle koret på nokre av songane hadde så mykje seks-sju røyster å tenkja på.

Vil på turne

Også dirigent Ottestad var nøgd med koret sitt tysdag kveld.

- Me har brukt lang tid på å øva inn desse songane. Då er det kjekt at det sit som det gjorde i kveld. Eit stort kyrkjerom som dette krev spesielle teknikkar, seier Ottestad.

Koret syng både religiøse tonar, men likar også å laga til kabaret.

- Me har berre framført dette på éin temakveld på Fitjar tidlegare. No håpar me å halda fleire konsertar, smiler Ottestad, som har leia koret sidan 2000.