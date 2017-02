Tormod fekk dette hjulet i fleisen

Søndag kveld cruisa Tormod Rong Knarvik sørover på E39 over Stord i 80 km/t, i sin BMW X3. Han ana fred og ingen fare. Så small det.

- Eg låg i 80 km/t, og det blir skapt ein del energi når eit bildekk kjem mot deg i den farten. No er forstillinga på bilen min knust, samstundes som at eg har fått ein omfattande skade på høgre bakdekk. Eg køyrer ein relativt kraftig SUV, så her har det vore krefter i sving, fortel han.

I grøfta

Varebilen med hengjaren susa vidare nordover, tilsynelatande utan å vita kva som hadde skjedd. For Knarvik var det bom stopp.

- Eg stoppa og gjekk ut av bilen. Andre bilar, som såg kva som skjedde, stoppa også, og sjekka korleis det gjekk med meg. Me fann også det lause dekket rimeleg raskt. Det låg slengt i ei grøft. Det ligg no i bagasjerommet på bilen min.

Knarvik, som var på veg til Haugesund på jobb, kontakta Falken og fekk seg ein leigebil, slik at han kom seg vidare. No er han redd for at han må ta heile rekninga sjølv.

- Dersom eg ikkje klarar å spora opp føraren av varebilen, så blir det resultatet. Kva som skjer med bilen min veit eg ikkje. Kanskje blir den kondemnert. Eg skal ha ein takstmann til å sjå på han, og gjera ei vurdering, fortel Knarvik.

Ved å fortelja historia i avisa håpar han eigaren av dekket melder seg.

- Eigaren av dekket var på veg nordover, og sjansen var stor for at han skulle med ferja. Har du sjekka det?

- Ja, eg snakka med Fjord1. Dei hadde overvakingskamera, men dei gjorde ikkje opptak, var svaret eg fekk derifrå.