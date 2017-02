DET HEILE GJEKK først opp for meg då eg var kommen heim. Då blei eg veldig glad. Kanskje litt for glad, fortel Oda. Ho har funne seg ein stol blant kostymeposar, sminke, symaskinar og ei svær havfruefinne i ein av garderobane i Kulturhuset.

Favorittretten din? Taco! Kva hadde du teke med deg til ei aude øy? Mobiltelefon. Nok mat til å klara meg resten av livet. Ja, og ein venn. Har du ein uvane du vil bli kvitt? Hm. Eg trur ikkje det. Kjem ikkje på noko iallfall. Men vennene mine har sikkert mykje, hehe. Har du ei perle i Sunnhordland? Eg synest det er veldig fint på Stord. Kanskje spesielt på fjellet. Kva gjer du om ti år? Då håpar eg for alt i verda at eg driv med skodespel eller dramatisering.

- Det går heldigvist fint! Me har hatt nokre fulle gjennomkøyringar no. Folk kan replikkane sine og ting byrjar å sitja, seier 15-åringen på ei blanding av riksmål, trøndersk og stordamål.

No har likevel jubelen gått over i intense førebuingar. Alt i morgon er det premiere.

Sjølv om alt ligg til rette for ein fin premiere i morgon, har det ikkje alltid vore like enkelt for Oda å ta over scenen.

- Eg har faktisk litt sceneskrekk.

- Å?

- Ja. Eg blir skikkeleg nervøs. Og så er det noko med det. Du står på scenen og alle ser på deg. Då er eg livredd for å gjera feil, held Oda fram.

- Men du vil bli skodespelar likevel?

- Jada. Eg har funne noko som hjelper. Når eg spelar teater er det ikkje meg dei ser på. Då er det rollefiguren eg spelar. Det hjelpte veldig då eg var Bella i «Alladin». Eg synest det er mykje skumlare å gå på scenen som meg sjølv for å syngja.

OGSÅ SOM MUSIKAR har Oda hevda seg. Allereie som 12-åring blei Oda spurt av ein lærar på Høgskulen på Vestlandet (tidlegare HSH) om ho ikkje kunne laga musikken til ein musikkvideokonkurranse.

- Eg komponerte ein melodi på pianoet som eg sende inn. Musikken skulle brukast i ein konkurranse om å laga ein video som skulle vekkja opp ein satellitt frå verdsrommet, fortel Oda.

Videoen med musikken til Oda vann konkurransen. Sjølv sat 12-åringen i bilen saman med mora, Gunhild Sofie Aadland Rolfsnes, då ho fekk gladnyheita.

- Kva gjorde du då?

- Eg skreik, ler Oda;

- Eg skreik heilt til mamma hysja på meg.

Oda fortel at ho har skrive mange songar.

- Heile familien likar å syngja. I tillegg var pappa låtskrivar før. Me har skrive mange låtar saman. Det er kjekt.

MED INNSPURTEN PÅ «Taremareby», song- og pianotimar og dans blir det hektiske dagar for den flittige 15-åringen.

- Det er ganske travelt. Spesielt no så tett opp mot premieren. Det er faktisk mange som har spurt meg om det går bra med meg. Dei synest eg ser så sliten ut.

- Får du noko tid til å slappa av, då?

Oda tenkjer seg om.

- Eg har faktisk ein til to kveldar i veka der eg ikkje har noko særleg aktivitet. Då slengjer eg meg på sofaen med mobilen min. Det er ganske godt. Når det er sagt, er det sånn som no eg likar det - når det skjer mykje heile tida.