Tom Roger Aadland har merka aukande interesse for hans eigne konsertar, etter at Bob Dylan vann nobel­prisen i litteratur.

Det er onsdag kveld, og vel 60 publikummarar har teke turen til museumshallen på Sunnhordland museum. Stord mållag har nettopp hatt det årlege årsmøtet sitt, og i den samanheng har dei invitert Tom Roger Aadland til å halda konsert med Bob Dylan-songane sine på nynorsk. Songane er henta frå det siste albumet hans som kom ut i 2016, «Blondt i blondt», som er basert på Bob Dylan sitt album «Blonde On Blonde» frå 1966. Dette er av mange rekna for å vera det absolutt ypparste i karrieren til Bob Dylan.

Før konserten startar, snakkar Dylan-ekspert og HVL-forskar, Sissel Høisæter, om kva det var som gjorde av nettopp Bob Dylan kunne gjera seg fortent til Nobelprisen i litteratur 2016.

- Ein kan godt seia at Bob Dylan har gjeve ut mange diktsamlingar, men ein tenkjer kanskje ikkje over det i og med at dei er gjevne ut på album, seier Høisæter.

Ho fortel vidare om ein diktar som brukar både ordspel, paradoks og lausrivne poetiske bilete i tekstane sine, sett saman i surrealistiske samanhengar.

- Men dei er framførte i formspråket til songlyrikken. Dei har fast rim og rytme, og er fulle av lån og tilvisingar til tidlegare tekstar. I moderne tid har ein ikkje forstått rim og rytme som stor lyrikk, og difor snur denne prisen opp ned på måten ein forstår tradisjonane på, seier Høisæter.