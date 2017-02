Gata mellom hamnebygget og Stord Taxi i Leirvik er for trong til at to bilar kan køyra her samstundes.

Vegen mellom Stord Taxi og hamnebygget er såpass trong at det kan by på skumle situasjonar for fotgjengarar som vel å gå på fortauet på sida av hamnebygget.

- Det er klart at utgangen på baksida av hamnebygget vil kunne vera farleg for oss å bruka. Men det har alltid vore lov å parkera der kor taxiane står i dag. Så parkeringssituasjonen har ikkje endra seg sånt sett. Men det har kanskje ikkje vore så konstant med trafikk her som det er no, seier Per Ove Sercan Husevik i Sunnhordland Trafikkopplæring, som held til i hamnebygget.

Gjer tiltak

Stord kommune, ved vegrådgjevar Harald Oddvar Sæbø, er kjend med situasjonen. Han fortel at den på ingen måte er ideell.

- I samband med at Stord Taxi flytta ned her etter at Meieriet vart rive, var både plansjef og hamnesjef med for å sjå på situasjonen. Me var i ein utfordrande situasjon sidan me måtte finna ein plass til drosjane, seier Sæbø. Han fortel at det i dag er måla opp åtte parkeringsplassar utanfor lokala til Stord Taxi, der seks av dei kan nyttast, medan to av dei er skraverte fordi ein ikkje skal kunna parkera på dei.

- Me er i ferd med å få opp parkering forbode-skilt ved desse plassane, og me må nok sjå på om ikkje andre tiltak må til også. For det kan bli i trongaste laget her, seier Sæbø.