Førebels står 33 kampar på det lokale vinter­programmet. Opninga kan bli den mest spennande.

Medan Stord har opplevd reine spelarflukta etter sesongslutt, står Trott att som den lokale vinnaren på sperlarmarknaden. Dermed går det mot eit prestisjeoppgjer når dei to laga møtest i den første kampen i vinterserien i Hordaland laurdag. Kampen vert også Jon Pal Palmason sin første kamp som Stord-trenar.

Totalt skal det spelast 33 trenings- og vintercupkampar før seriestarten som for Stord sin del er 2. påskedag 17. april. Førebels er Stord sett opp med fem kampar. Berre kampen mot Trott laurdag går på Stord sin heimebane. Solid har det mest omfangsrike kampprogrammet før serieopninga mot Askøy i Hustrudalen 20. april.

Trott spelar første obligatoriske kampen når laget reiser til 1. kvalifiserande NM-runde mot Varegg 29. mars. Trott-trenar, Bjørn Helge Anuglen, har også eit håp om at laget kvalifiserer seg til minst eitt sluttspel i vintercupen.

- Me har ein stor spelarstall. Difor har me drista oss til å melda oss på vinterseriespel både i Hordaland og Rogaland. Kjem me til kvartfinalar går desse i perioden 21.-26. mars, opplyser Anuglen.

Leirvik BK er førebels sett opp med berre ein treningskamp. Trenar, Jørgen Belt, reknar med at laget skal få til tre treningskampar før seriestart.

I kvinnefotballen vart det rollebyte etter 2016-sesongen. Solid/Trott måtte ned frå 3. divisjon, medan Stord tok steget andre vegen og er tilbake i 3. divisjon i år.

Solid/Trott-trenar, Øyvind Hansen, har valt ikkje å melda laget på vinterseriespel. Hansen vegrar seg for å senda laget sitt ut mot Stord før seriestarten.

- Det blir rett og slett for heftig. Eg er redd prestisjen vert så stor at det går utover kamputbytet. Difor styrer me unna Stord i denne samanhengen. Til gjengjeld skal det bli spennande å møta Bremnes som i år har meldt på eit kvinnelag att, seier Hansen.