Forsterkingane har stått i kø. Det er trongt i Trott-garderoben. Slikt forpliktar.

- I år skal me kjempa heilt i toppen av 4.-divisjonstabellen, seier Trott-trenar Bjørn Helge Anuglen. Tilflyttaren frå Halsnøy veit at han må leggja eit press også på seg sjølv for å kunna ta steget heilt opp. - Det er klart. Me er tre i trenarteamet. Kjartan Bay, Vegard Brattset og eg har eit godt utgangspunkt med den stallen me i år har. Personleg kan eg ikkje hugsa at Trott har hatt ein betre spelarstall, seier Anuglen som dermed snakkar på seg eit endå sterkare press, før han dempar seg. - Det er likevel ikkje til å stikka under stol at den 4.-divisjonspulja me går inn i i år er hakket tøffare enn den me opplevde i fjor. Fleire av laga ville spelt i 3. divisjon om ikkje ny serieordning hadde vorte innført. Det er nok eit moment som må med når me skal fastsetja ei endeleg sesongmålsetjing, seier Anuglen.

Severinsen i bakhand Trottarane har obligatorisk frammøte i garderoben før treningane, men ikkje alle får sitja. Garderobane er rett og slett for små. - Utan at det har med garderobeplassen å gjera så vil me i år ta ut ein A-lagstropp. Det blir vanskeleg å driva effektivt treningsarbeid med ei så stor gruppe som den me har i dag, seier Anuglen. Les også: Stord slo Trott i vinterserien

Både andrelaget og juniorlaget er alternativ for dei som ikkje i første omgang får plass med førstelaget. - Det skal absolutt ikkje vera tette skott mellom desse gruppene. Det vil bli gjort justeringar undervegs, poengterer Trott-trenaren. Heilt utan problem er han likevel ikkje. - Keeperplassen kan bli ei utfordring. Karl Martin Mæhle er førebels einaste alternativet. Men me har ein dialog med tidlegare Stord-keeper Chriss Olav Severinsen, som alt er medlem av klubben. Håpet er å få han i trening slik at han kan bidra om det skulle bli trong for det, seier Anuglen.

Kamp om spissplassen Mathias Meløy Nilsen har vore trottarane sin suverene toppskårar dei siste sesongane. No får han konkurranse av Morten Hillestad som saman med Simen Grov og Vegard Brattset har meldt overgang frå Stord. Spissplassen kan med andre ord bli eit luksusproblem denne sesongen. I kombinasjon med unge Andreas Eide sin finslipte frisparkfot kan Nilsen/Hillestad bli eit effektivt angrepsvåpen for Trott i 2017. Christian André Larsen bur og jobbar i Stavanger, men midtbanemannen vil likevel kjempa om ein plass på årets Trott-lag. Pål Gundegjerde var ute av lokalfotballen førre sesongen. I april vil «hurtigtoget» vera tilbake på treningsfeltet i Prestagardsskogen. Det kan gje både fart og kontringskraft. Anuglen slepp likevel ikkje prinsippet om at tryggleiken bakover på banen er avgjerande for kreativitet og fart framover. - Den beste Trott-stallen eg har vore del av nokon gong, seier John William Gundersen. Med sine 303 førstelagskampar er han den klart mest rutinerte i årets Trott-stall. 35-åringen har vore innom alle posisjonar frå keeper via spiss til midtstoppar. Rutine og alder har absolutt ikkje gått utover entusiasme og vinnarvilje. - Nei, det som derimot kan stoppa meg er eit vondt kne, men det håpar eg absolutt ikkje skjer denne sesongen, for den kan bli artig om me spelar korta rett, seier Gundersen. John William Gundersen starta si Trott-karriere som keeper i 2000. Han har seinare vore både angripar og midtstoppar. Betre utgangspunkt enn før årets sesong har han ikkje opplevd med Trott.

Foto: JARLE KALDRÅSTØYL