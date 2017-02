Håkon Frode Særsten er svært bekymra for fleire ungdomar som har flykta frå Litlabø mottak den siste tida.

A- A+

I dag bur det 30 einslege, mindreårige ungdommar på Litlabø mottak. Den siste tida har fire av dei forsvunne frå mottaket, utan å melda frå. - Alle dei fire er opphavleg frå Afghanistan. Årsaka til at dei no flyktar, er frykta for å bli sende i tvangsretur til heimlandet sitt, etter at dei har fått avslag på asylsøknadane sine, seier mottaksleiar Håkon Frode Særsten. LESARBREV: Dei er menneske, barn av verda. Akkurat som oss Han fortel om ei svært vanskeleg tid på mottaket for tida. - Stord-samfunnet har teke godt imot ungdommane frå dag éin, og mange har opplevd glede i tida dei har budd her. Ved avslag mistar dei derimot motivasjonen, seier Særsten. LEIAR: Asylsøkjarar på rømmen Sidan oppstarten har Særsten opplevd at seks personar har forsvunne, utan å gje beskjed. Fire av dei har vore i det siste. - Det er fleire årsaker til dette. Den eine er innstrammingar av regelverket, og den andre er at det no har gått såpass lang tid, at fleire av søknadane har blitt behandla. Sakshandsamingstida varierer mellom seks og femten månader, fortel mottaksleiaren.

Vanskeleg situasjon Sidan oppstarten av mottaket i 2015, har det budd 90 forskjellige, einslege mindreårige ungdommar på Litlabø mottak. Til saman er det plass til 52 ungdommar samstundes. - Nokre får opphald, og dermed busetjing i ein ny kommune. Sjølv om det i dei fleste tilfelle betyr flytting til ein ny kommune, og lausriving frå eit lokalmiljø der dei har byrja å få venner, spelar fotball og går på skule, så jublar dei sjølvsagt for opphald i Norge. Skjebnen er langt verre for dei som får avslag, som må førebu seg på retur til heimlandet når dei fyller 18 år. - Ved frivillig retur får asylsøkjarane 20.000 kroner i lommepengar og gratis returreise. Éin av ungdommane som nyleg fekk avslag på opphald i Norge, valde frivillig retur til heimlandet sitt, fortel Særsten. For dei som blir returnerte til Afghanistan, går reisa stort sett til Kabul, i og med at Taliban har okkupert dei fleste bygdeområda i landet. - Her får dei oppfølging i to veker etter at dei kjem ned, og deretter blir dei letne over til seg sjølv, seier Særsten. Han seier frykta for å mista livet ved ein slik retur er heilt reell. - Det er svært farleg å reisa til Afghanistan no, men 80 prosent av ungdommane frå Afghanistan får likevel avslag på vidare opphald i Norge, etter at dei har fylt 18 år. Slik er det ikkje for dei som kjem frå Syria. Så å seia alle får opphald, sjølv om det er omtrent like farleg å venda tilbake begge plassar. Årsaka til denne forskjellen er nok det sterke mediefokuset på flyktningstraumen i Europa, meiner Særsten. Dette biletet har Håkon Frode Særsten fått tilsendt frå éin av ungdommane som har reist frå mottaket. Her overnattar han ute.

Foto: PRIVAT