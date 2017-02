Håkon Skogseide (19) og Sigurd Almås (19) opnar 800 kvadratmeter med sjølvbetent treningsstudio på Heiane.

Dei gamle lokala til Tools på Heiane har vorte brukt som lager etter at industriutstyrsleverandøren flytta til Heiane Vest for nokre år sidan. Og med sleggje og kost symbolsk i nevane sine, møter me to unge treningsgründerane i lokala som sidan nyttår har vore under full ombygging. - No står me faktisk i etasjen under treningsstudioet. Og no startar arbeidet med å laga golvet, seier Håkon Skogseide frå Stord. I løpet av få månader kjem det til å bli eit treningsstudio med innandørsfotballbane og bursdagsrom her i lokala til byggeigar Jens Tore Engevik ved sida av YX-stasjonen på Heiane.

16 millionar kroner Han og kameraten Sigurd Almås skal i samarbeid med byggeigar Jens Tore Engevik i slutten av april opna eit sjølvbetent treningsstudio. Som franchise under den landsdekkjande treningskjeda Fitnesspoint. - Stord har jo fleire treningsstudio frå før av. Så me tok kontakt med Jens Tore som hadde ledige lokale, og slo av ein prat om prosjektet vårt. Han tok oss seriøst. Og spurte kva me såg føre oss. Han synest det var spanande, smiler Sigurd Almås. Heile 16 millionar kroner har Jens Tore Engevik no investert i ombygging av lokala på Heiane, der det blir treningsstudio i andre etasje. Men med plass for andre aktørar i første etasje. På andre sida av bygget er det i dag helsebutikk, legesenter, frisør og målarbutikk. - Kor fekk de denne ideen frå? - Me hadde ei idemyldring då eg budde i Haugesund i fjor, der me diskuterte tankar om framtida om kva me hadde lyst å gjera. Så dukka plutseleg tanken om å starta noko opp. Noko som hadde med trening å gjera sidan me begge likar å trena, seier Skogseide, og utdjupar: - I Haugesund har dei også eit rimeleg treningsstudio som er sjølvbetent, med berre ein person om gongen som bemanning, seier han, og fortel at dei ser føre seg at dei to kjem til å jobba på treningsstudioet på dagtid. Og når dei elles ikkje arbeider i sine andre faste jobbar. Sigurd er i dag automatikar, medan Håkon er elektrikarlærling offshore.