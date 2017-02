- Planane høyrest ville ut, men eg er ikkje i tvil om at dei vil få det til, seier nærings­minister Monica Mæland (H).

- Me i LOS har lenge hatt ein draum om å byggja eit anlegg med dokk, men har ikkje kunna gjort ei så stor investering åleine. Då me såg at Bernt og Liv Kari stod fram i Sunnhordland og ville byggja, fekk me dei bort hit, og fekk snakka saman, seier dagleg leiar Jakob Særsten i LOS Elektro. Saman med Bernt Hellesøe i Unitech og Tore Kallevåg i Olvondo, kunne han i går fortelja om storstilte planar på Rubbestadneset, som kan bety rundt 120 arbeidsplassar.

Kom ikkje i mål Sunnhordland-saka som Særsten viser til, handla om Bernt Hellesøe og Unitech si jakt på hamnetomt på Eldøyane, i nærleiken av kabelfabrikken, for å byggja overbygd dokk og forskingssenter. Dette kom ein ikkje i mål med, og no etter 18 månadar med jobbing for å finna ut kor den framtidige utviklinga av selskapet skal skje, har selskapet landa på Rubbestadneset. - Me har hatt ei ørkenvandring før me fann staden å vera, og eit samarbeidsmiljø. No hastar det med å visa og materialisera noko. Me må ha fart på det, seier Hellesøe. Planen er at det nye teststeneret på Rubbestadneset skal stå klart i oktober i år.

- Nyhende for generasjonar Det heile skal langt på veg finansierast med eigne pengar. - I Unitech har me spart opp eit par hundre millionar kroner, som me no bruker til investering. Eg vil ikkje ha inn investorar i stor skala, slik at eg sjølv blir ein tilsett. Det er eg for gammal til, seier 71 år gamle Hellesøe som har ambisjonar om å skapa ein teknologipark som skal vera leiande i landet. Les også: Unitech satsar stort på Rubbestadneset Ifølgje Tore Kallevåg er dette det største som har skjedd på Rubbestadneset sidan 1903. - Dette er nyhende for generasjonar, slår Kallevåg fast.