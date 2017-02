Kjetil Hauge og Nils Henrik Nodland har hatt det travelt sidan oppstarten i september.

Flittig patrulje

Distriktsleiar for UP på Vestlandet, Terje Oksnes, er nøgd med jobben patruljen på Stord har gjort sidan oppstarten.

- Ved årsskifte var talet 3.000 kontrollerte og dette er 800 fleire enn målet som UP hadde sett seg, seier Oksnes til Sunnhordland.

- Verkar kontrollane?

- Det får me vite over tid når me ser på talet på trafikkulukker. Me har to strategiske hovudspor for våre kontroller. Det eine er at dei skal vera avskrekkande, folk skal oppleva at det er sannsynleg at dei blir kontrollert. Dei skal tenkja at hadde eg køyrt i påverka tilstand no så ville eg blitt teken. Det andre sporet er avdekkjande. Det vil seie at me har kontrollar på tidspunkt og stader der me veit at det skjer trafikklovbrot. Til dømes veit me at der er meir ruskøyring og for høg fart i helgene enn elles, seier Oksnes.