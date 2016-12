Måndag kveld raste «Urd» i Sunnhordland. Det gjekk verst utover tre og rutetrafikk.

- Vindkasta var oppe i 35,6 meter per sekund på flyplassen. Så i praksis er det orkan i kasta, sjølv om me meteorologar ikkje er så glade i å bruka dei begrepa, seier Livik.

- Ekstremvêret «Nina» i 2015 var hakket kvassare. Men det blåste kraftig under «Urd» også, seier statsmeteorolog Gunnar Livik til Sunnhordland.

På eit tidspunkt av kvelden var også Stordabrua stengt for trafikk, bortsett frå personbilar.

På Stord og Fitjar ser det ut til at det er trea det har gått verst utover under «Urd». Det var mellom anna meldt om fleire trefall på E39, pluss trefall i Fuglavikjo og på Rydlandssaga.

Ved målepunktet på Slåtterøy fyr blåste det også friskt heile 2. juledag. Der var middelvinden på full storm mellom klokka 14 og 22. Der var vindkasta oppe i 36,7 meter per sekund.

- Det var ein del å gjera på, mellom anna trefall fleire stader. Elles var det litt ting på avvege utanføre butikkar på Heiane som me måtte ta tak i. Men heldigvis så passerte uvêret utan at det oppstod noko farlege situasjonar, seier Presthaug.

Brannsjef Børge Presthaug i Stord brann og redning fortel at dei hadde nok å gjera på måndag kveld.

- Då låg det eit stort tre i vegen. Men då hadde dei som var framføre meg i køen varsla politiet, og NCC var på plass for å rydda opp, seier han, og fortel at dei ikkje opplevde situasjonen som dramatisk.

Stordabrua

Også politiet melder at uvêret ser ut til å ha passert utan personskadar.

- Me fekk ein del meldingar om naturskadar, som tre i vegen, fleire stader. Elles hadde me dirigering på Stordabrua måndag kveld. Utover det er det heldigvis ikkje meldt om personskadar, seier operasjonsleiar Rune Plassen i Sør Vest politidistrikt.

Sjølv om det verste uvêret no er over, ser det slett ikkje ut til at det vert fint vêr med det første. Ifølgje meteorologen skal vinden utover i veka dreia på sørvest, og temperaturane vil stiga.

- Det ligg an til temperaturar mellom seks til åtte grader frå torsdag, med regn og yr. Fredag vert det meir nedbør. Og det ser ikkje så fint ut for nyttårsaftan heller, seier Livik.