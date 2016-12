I januar feirar musikk-bransjefestivalen 100 Dagar 10-årsjubileum. Det kan fort stoppa der.

- 2017 går som normalt. Men eg kan ikkje garantera at det blir 100 Dagar i 2018, desverre, seier dagleg leiar Haakon Vatle i Stordfest, som arrangerer bransjefestivalen på Stord.

- Underleg Årsaka til uroa er at Kulturrådet har stoppa pengestraumen. 100 Dagar søkte om 80.000 kroner til kommande festival, men har fått nei. Til samanlikning har dei frå 2013 til 2016 fått 230.000 kroner til arrangementet. No kan det altså sjå ut som at festen er over. - Det er underlege greier, seier Vatle til Sunnhordland. Les meir: 100 dagar feirar 10-årsjubileum Og repeterer. - Det er veldig underleg. Men me tek det til etterretning. Det skal ha komme nye retningslinjer i Kulturrådet i haust, utan at me har fått noko god forklaring på kvifor me brått står utanfor det gode selskap, seier Vatle.

Nettverksarena 100 Dagar har på få år etablert seg som ein viktig nettverksarena for up-and-coming band og artistar. 20 festivalsjefar er på plass på arrangementet, og ein bra sceneprestasjon kan føra til store spelejobbar og sjansar for å byggja ei karriere. Dei som gjer det bra på 100 Dagar blir ofte også ein snakkis på By:larm, som går av stabelen to veker etterpå. Nytt for fire år sidan var også Vestlandssatsinga. Dette er eit festivalsamarbeid på Vestlandet, der festivalane går saman og gjev vinnaren av Vestlandssatsinga honorerte spelejobbar på sommarens festivalar. - Me snakkar om artistar med stort talent og potensial. Men alle må få sjansen og byrja ein stad, og den sjansen har me gjeve dei. Det er nettopp difor me ikkje skjønnar vedtaket frå Kulturrådet. Men dette er enkel matte for oss. Me kan ikkje halda på sånn, om det skal bli 100 Dagar i framtida, seier Vatle. Av tidlegare artistar på 100 Dagar kan nemnast Odin Staveland, Elsa & Emilie, Palmface, D'Accord, Jørgen Sandvik, Seven Impale, Silja Sol og Tiebreaker.

- Avgrensa ramme Per Einar Brænden, seniorrådgjevar i Musikkseksjonen i Kulturrådet, forklarar avslaget slik: - Det er eit heilskapleg kunst- og kulturfagleg skjønn som ligg til grunn for fordeling av midlane for 2017. Avsetnaden er langt lågare enn den totale søknadssummen, og eit avslag er difor heller ikkje nødvendigvis einstydande med ei direkte underkjenning av prosjektet sine kvalitetar. Det blir med andre ord utvelgarane si oppgåve å prioritera innanfor ei avgrensa ramme, seier Brænden. Les også: Stordfest på vent Han legg til at fagutvelgarane denne gongen i sterkare grad ville prioritera program av høg kvalitet, med profesjonalitet hos utøvarane og profesjonell honorering. - Det er i sum dette som har medført at 100 Dagar ikkje er blitt prioritert denne gongene, seier Brænden.