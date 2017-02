- Skulle ynskt at eg kunne trylla, men det kan eg ikkje.

Stord-gjengen på banen stod fram som tafatte juniorar i det som kan visa seg å vera den viktigaste kampen for sesongen. Heimemålvakta ikkje berre redda, men gong på gong var me vitne til at han heldt ballen i fast grep. Stord-skota var utan kraft og vilje.

Stord-trenar, Jonas Sjølin, hadde inga god forklaring etter at Stord vart utspelte etter alle kunstens reglar i kveldens nøkkeloppgjer i botnstrida. Det var ikkje berre det at Stord tapte, men det var måten det skjedde på.

- Det sit i hovudet

- Hovudproblemet vårt sit mellom øyro på den enkelte. Dette var ikkje bra, sa ein stille fortvila Stord-trenar minuttet etter sluttsignalet i Sysco Arena.

- Eg forstår ikkje kva det er som skjer med gjengen. Skulle ynskt at eg kunne trylla. Skal eg seia noko positivt etter denne kampen så må det vera at me avslutta med lokale spelarar. Det er folk me må byggja vidare på. Haugaland på si side hadde berre tre nordmenn i sin tropp. Elles er tendens i det me har vist i det siste, litt skummel. Men me gir oss ikkje, sluttar Sjølin.