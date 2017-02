Mann må sona fleire år i fengsel for vald og overgrep mot stesonen.

Ein bømling møtte i januar i retten, tiltalt for ei rad tilfelle av vald og eitt tilfelle av seksuelt overgrep mot stesonen. Han var også dømt for seksuelt overgrep mot ei anna jente.

Tiltalte på si sida nekta for at noko av dette hadde skjedd, og at stesonen var ute etter å øydeleggja mellom han og mora. Men Sunnhordland tingrett, med sorenskrivar Knut Gramstad i spissen, er ikkje i tvil om at dette skjedde.

Under hovudforhandlingane fekk tingretten høyra begge dei to fornærma forklara seg. Stesonen forklarte mellom anna om nærmast kontinuerleg frykt og sanksjonar frå stefaren om han gjorde noko feil. Ei rad gonger vart han slegen med ei skjerefjøl.

Forholda i tiltalen mot stesonen gjekk føre seg på fleire adresser på Stord, over ein periode på ni år. Overgrepet mot jenta skjedde då ho var på overnattingsbesøk. På tidspunktet for handlinga var ho rundt åtte år.

Då saka gjekk for retten hevda mannen at forholda i tiltalen aldri hadde skjedd. Dette trudde ikkje retten på. Kun på eit tiltalepunkt vart han frifunnen.

Tingretten fann det også bevist at tiltalte hadde utsett stesonen for eitt tilfelle av seksuelle overgrep.

«Retten går ikkje konkret igjennom dei einskilde punkta i tiltalen, men finn det prova utover rimeleg tvil at NN ved fleire høve slo han i fjeset/kroppen, slo han på baken med ei skjerefjøl, og beit han i fjeset. Slaga med skjerefjøla har han halde fast med heile tida, og dette blir stadfesta av forklaringa frå NN om at ho hadde fleire gonger sett store blå og raude merke på ryggen til stesonen», heiter det mellom anna i dommen.

Prøvde seg

Bømlingen måtte også svara for eit tilfelle av overgrep mot ei lita jente som var på overnattingsbesøk. Då saka gjekk for retten meinte tiltalte at dette var oppspinn, og at det kunne ha vore mora til jenta som hemna seg på han etter at han avviste ho seksuelt.

Då mora til den fornærma jenta vitna i retten, avviste ho dette. Ifølgje dommen skal ho tvert imot ha forklart at det var tiltalte sjølv som var pågåande mot henne, og at ho måtte avvisa han. Også på dette punktet meiner retten at tiltalte er skuldig, og legg avgjerande vekt på forklaringa frå den fornærma jenta og søstera.