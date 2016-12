Eldøyane Sjøsportssenteret lurte på om store fartøy tappa frå deira vassanlegg. Sanninga var at vatnet rann rett i havet.

Sjøsportssenteret har eit relativt nytt forsyningsnett på land, og har i tillegg vassleidningar som går ut på bryggjene. Til trass i faste rutinar for inspeksjon av anlegget, blei det ikkje oppdaga at det var slitasje på vasstilførselen til den eine brygga.

- Me stengde ned vatnet, men då det nærma seg sommar igjen fekk med klager på at det mangla vatn og opna igjen, fortel Bjelland.

- Me skjønte at det var noko gale då me leste av vassmålaren i vår, seier Magne Bjelland som er leiar stiftinga Eldøyane Sjøsportsenter.

Ber til kommunen

I brevet ber sjøsportsenteret kommunen om å ettergje deler av rekninga.

- Me fryktar no at me vil få ei vassrekning på 50.000 kroner. Som ei frivillig stifting har me ikkje økonomi til å betale dette. Den einaste inntekta me har er årsavgifta til medlemmene, seier Bjelland.

- Ei slik ulukke kan jo skje kven som helst. Hender det me private så oppdagar ein det gjerne ikkje før det har gått lang tid, seier Bjelland, som førebels ikkje har fått svar frå kommunen.

Roy Sverre Amundsen er leiar for kommunalteknikk i Stord kommune.

- Eg kjenner ikkje til denne spesielle saka, men i prinsippet er det slik at eigar sjølv har ansvar for å oppdaga og få utbetra ein lekkasje. Ofte blir større lekkasjar oppdaga raskt fordi det blir trykkfall eller dårlegare vassforsyning hos folk i nabolaget. Dersom anlegget ligg langt frå andre, kan det vera vanskelegare å oppdaga. Då vil me sjå på kva ein har gjort for å finna lekkasjen og i nokre tilfelle vil me gjera ein skjønnsmessig vurdering av forbruket, seier Amundsen.