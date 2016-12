Medan Harald Rydland (KrF) etterlyste ein opnare budsjettprosess, svara ordføraren med å etterlysa fleire innspel til budsjettet.

- Eg ønskjer at budsjettprosessen til neste år skal vera noko opnare, slik at innbyggjarane veit kva dei skal uttala seg om før budsjettet blir lagt fram i kommunestyret, sa Harald Rydland (KrF) på talarstolen, då budsjettet for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 blei handsama i kommunestyret onsdag. KrF-politikar Harald Rydland kritiserte budsjettprosessen. Foto: ANITA HAUGLAND

Prosessen Han innrømte at han ikkje hadde engasjert seg så mykje i budsjettarbeidet i år. Les også: Smalhans for fitjarbuen - Basert på tidlegare erfaringar er det ikkje alltid like lett få gjennom forslag sjølv om dei er fornuftige. Eg saknar at kosjonen inviterer alle partia med seg i budsjettarbeidet, heldt han fram. Han syns ikkje involveringa i år har vore god. - Parti som sit med ordføraren har betre tid til å gjera grundige undersøkingar av budsjettet, og kunne med fordel delt litt meir av denne informasjonen. Eg opplever at alle kort skal haldast tett til brystet fram til budsjettet skal vedtakast i kommunestyret. Eg oppfattar prosessen som at me får komma med forslag om me har lyst, men at koalisjonspartia ikkje deler noko med oss, sa Rydland.

Svara på kritikken Den 9. november la rådmannen fram sitt forslag til budsjett. Den 7. desember blei budsjettet vedteke med endringar i formannskapet, og deretter lagt ut på høyring. Måndag denne veka var det open høyring i kommunestyresalen, før dei blei endeleg vedteke onsdag. - Eg synst faktisk kritikken er litt urettferdig. Det er på ingen måte berre eg som har undersøkt budsjettet. Dette handlar om å jobba grundig med budsjettet før det blir lagt ut på høyring. Eg saknar faktisk å få innspel til andre løysingar frå andre parti, me må jo ikkje vera samde om alt heile tida. Kanskje hadde me då fått eit meir spenstig budsjett, svara ordførar Wenche Tislevoll (H) på talarstolen. Ho presiserte at det ikkje er gjort store endringar i forslaget som blei lagt fram i kommunestyret. - Dei einaste endringane som er komne inn i driftsbudsjettet er 35.000 kroner til moloprosjektet i Fitjar sentrum, og 25.000 kroner til ekstra vedlikehald av kyrkjegarden om sommaren. Grunnen til endringane i investeringsbudsjettet er at denne informasjonen ikkje var klar då rådmannen la fram sitt forslag.

La seg flat Ho etterlyste større engasjement frå opposisjonspartia. - Det er ganske skuffande at det ikkje er ein einaste merknad frå Utval for oppvekst og omsorg, i og med at det i utgangspunktet var planar om å flytta 7.-klassane frå Selevik og Øvrebygda til Rimbareid skule, påpeika ordføraren. Les også: Vinn-vinn for sjukeheimsplassar Harald Rydland har sjølv ein plass i utvalet. Utvalsleiar Grete Marit Veka Maraas (Sp) la seg flat og beklaga. - Eg har vore av den oppfatning at viss eg skulle komma med merknader, så måtte eg dekka summen inn ein annan stad, sa Maraas.