Nestleiaren i Stord Høgre etterlyser ei meir aktiv haldning frå Harry Herstad (Ap).

A- A+

Vibecke Beyer reagerer sterkt på ordførar Harry Herstad (Ap) sine uttalar om krisepakken i Sunnhordland fredag. Mellom anna sa Herstad at det er vanskeleg å få tak i prosjektleiarar til å gjennomføra tiltaka i kommunen. - Dersom Harry har ei utfordring med å få gjennomført vedtak, får han kjøpa tenestene i privat sektor. Han skrik stadig vekk etter regjeringa, og fortvilar over manglande hjelp for lokalt og privat næringsliv. Om det er slik ordføraren seier, er han sjølv ein propp for auka aktivitet og oppdrag i næringslivet. Han etterlyser tiltak og svar, men sit sjølv på begge deler, seier Beyer.

Feil tiltak Som døme på kva regjeringa kunne gjort for å få større effekt på sysselsetjinga enn det dagens krisepakke har, nemnde Herstad tetting av brønnhol i Nordsjøen. Dette meiner Beyer vitnar om manglande innsikt frå ordføraren si side. «Mange av oss tenkte og trodde lenge at plugging av oljebrønner måtte være et godt krisetiltak. Men så ble vi opplyste (!) og vet i dag at noen brønner forlates midlertidig fordi de vurderes for fremtidig bruk. Statfjordfeltet er et godt eksempel på dette. Hadde man fulgt denne tanken til Harry og strategien, ville et av Norges største og mest lønnsomme felt trolig vært stengt for lenge siden», skriv Beyer i ein kommentar under artikkelen på Sunnhordland.no.

Skuffa og uroleg Sjølv meiner Herstad at Beyer bommar med kritikken. - Medan Vestlandet er råka av ei djuptgripande konjunkturkrise, som eg antar vil krevja djuptgripande og strukturelle motkonjunkturtiltak, må det vera lov for ein ordførar å seia seg skuffa og uroleg over ein situasjon der den aukande arbeidsløysa blir møtt med nedtrapping av tiltakspakken. Men som vanleg bruker Beyer dei breiaste og mørkaste kostane i målarbøtta når ho i ulike media kommenterer min og kommunen sin innsats i ulike saker. Viss ho eigentleg hadde lese mine kommentarar om krisepakken, ville ho registrert at eg ikkje er negativ til denne. Tvert om seier eg meg glad for kvar einaste krone som kjem inn til kommunen, og er som eg også sa i fredagens avis, også positiv til å henta inn private prosjektleiarar om det skulle vera rett kompetanse og kapasitet ein stad i marknaden, seier Herstad. Nestleiaren i Stord Høgre, Vibecke Beyer, meiner ordførar Harry Herstad (Ap) bruker for mykje tid på å klaga på regjeringa, i staden for å ta grep sjølv. Arkivfoto