Fronta meiner at det nye store utbyggings­området for bustad­bygging i Stord kommune bør vera Grimsåsen sør.

Det kjem frå i eit brev som Bjelland Rådgjeving AS har sendt på vegner av Fronta i samband med innspel til ny kommuneplan i Stord.

Området som Fronta ønskjer å byggja ut er på i alt 240 mål, og er i dag regulert til landbruks-, natur- og fritidsområde. Rundt 80 mål, i nordaust, ligg i kjerneområdet for landbruk.

I brevet kjem det fram at Fronta meiner at området kan utviklast med 200-300 bustadeiningar.

- Området er elles sørvendt, relativt sentrumsnært og godt eigna for bustadbygging. Men det er viktig i samband med planlegging og bygging av ny E39 med tilhøyrande kryss, tilførselsvegar og gang- og sykkelvegar med meir å få plass til gode og trygge trafikkløysingar som dekkjer dagens behov, står det mellom anna i innspelet, som er ført i pennen av Tore Bjelland.

Nær barnehage

Bjelland Rådgjeving peikar på at det i områdereguleringsplanen for Tyse er regulert ny tilkomstveg til Fjellgardsvegen, med undergang under E39 og fram til ridesenteret på Tyse.

- Denne vegen vil gje god tilkomst for gåande og syklande til Tysemarka med gang- og sykkelvegar, turløyper, idrettspark, barnehage og skuleanlegg med meir, skriv Tore Bjelland.

- Dette er eit område som ligg i gang- og sykkelavstand frå sentrum dersom infrastrukturen kjem på plass. Ein bør jo ikkje spreia utbygginga på Stord unødig, seier Tore Bjelland til Sunnhordland.

E39 har fram til no vore praktisert som ei «markagrense» i samband med bustadbygging i kommunen. Dette har blitt aktualisert i samband med Fylkesmannen i Hordaland sin kritikk av Stord kommune sitt føretrekte alternativ for ny E39.