Åsa Kyvik Høivangli (20) er ikkje redd for verken sprøytestikk eller biverknader.

- Eg tek heller ein slapp ettermiddag med litt verk i stikksåret eller hovudverk enn å få livmorhalskreft, seier Åsa Kyvik Høivangli. 20-åringen er på helsestasjonen i Myro på Stord for å ta den omdiskuterte HPV-vaksinen for andre gong. Det er ingen andre på helsestasjonen. - Eg er ikkje redd for sprøyter. Eg fekk heller ikkje biverknader første gongen eg tok vaksinen, seier Kyvik Høivangli.

Omdiskutert Sidan november 2016 har jenter født etter 1991 fått tilbodet om gratis HPV-vaksine i Norge. Vaksinen er mot HVP-viruset, som kan utvikla seg til livmorhalskreft, og skal takast i tre dosar. Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved vaksineførebyggjande sjukdommar ved Folkehelseinstituttet, kan forstå at jenter kan bli bekymra over historiar dei les på nett. Både i Danmark og England meiner nokre at vaksinen skal ha ein samanheng med både POTS og ME. - Det sirkulerer diverre ein god del feilinformasjon om denne vaksinen. Me kjenner til at jenter i Danmark har kontakta helsevesenet på grunn av symptom dei meiner skuldast vaksinen. EMA og WHO har vurdert vaksinen grundig og har ikkje funne mistanke på at symptoma kan knytast til vaksinen, seier Greve-Isdahl til NRK.

Ikkje redd Også Kyvik Høivangli har fått med seg debatten knytt til vaksinen. Ho tek likevel det heile med knusande ro. - Eg har lese mykje om sprøyta. Hadde biverknadene vore så galne som noko av det eg har lese, er eg sikker på at ein ikkje hadde fått det gratis av helsevesenet i Norge, seier Kyvik Høivangli. Ho får støtte frå leiande helsesøster i Stord kommune, Sigrun Helland. - Me har vaksinert kring 260 personar på Stord. Fleire av dei har allereie fått den andre dosen. Til no har me ikkje registrert eit einaste tilfelle av alvorlege biverknader. Dette er eit supert tilbod fleire burde nytta seg av, seier Helland til Sunnhordland. Leiande helsesøster i Stord kommune, Sigrun Helland.

Foto: MARIUS KNUTSEN

Få vaksinerer seg Helland reknar med at kring 800 er i målgruppa som kan få gratis vaksine på Stord. Ho er ikkje nøgd med at berre 260 har teke vaksinen. - Folkehelseinstituttet har sagt at dei reknar med at minst halvparten av målgruppa vaksinerer seg i løpet av toårsperioden vaksinen er gratis. Me håpar å nå dei tala på Stord også, held ho fram. Om lag 300 personar får diagnosen livmorhalskreft i Norge kvart år. 70 personar døyr som følgjer av livmorhalskreft. - Cervarix heiter HPV-vaksinen vår. Den inneheld to vanlege typar av HPV-viruset (Human papillomavirus) som kan utvikla seg til kreft. I 70 prosent av tilfella der nokon får livmorhalskreft, er det HPV-viruset som har utvikla seg.