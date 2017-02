Bente Bjelland (Ap) trur rørsle i sentrum vil føra til både betre folkehelse og fleire handlande i Leirvik sentrum.

Under Stord Ap sitt årsmøte tysdag kveld, la Bente Bjelland fram forslag om å etablera aktivitetspark for barn og utetreningsapparat for vaksne på Torget/Borggarden på Leirvik. - Forslaget blei samrøystes vedteke av årsmøtet, noko eg er veldig glad for. No blir saka sendt over til kommunestyregruppa, fortel Bente Bjelland, som er leiar i komité for næring, miljø og kultur.

Sentrum under eitt Utgreiing om plasseringa av Anders Kjellesvik sin skulptur skal vera ferdig utarbeidd sommaren 2017, slik at ho kjem opp som sak i første møte i næring, miljø og kultur, og kommunestyre hausten 2017, for endeleg handsaming. - Me håpar ein vil sjå på plasseringa av ein mogeleg aktivitetspark samstundes som ein greier ut plasseringa av skulpturen. Slik kan ein slå to fluger i éin smekk. Eg meiner det er viktig at ein ser heile torg- og sentrumsområdet under eitt, seier Bjelland. Ho ser ikkje føre seg at aktivitetsparken skal liggja midt på torget, men kanskje i Borggarden. - Det er det ein no bed om ei utgreiing av, seier Bjelland. Anders Kjellesvik-skulpturen ønskjer ho å plassera like ved, men ikkje midt på torget.

Suksess I 2014 blei det sett opp fleire aktivitetsapparat ved Fitjar rådhus. Her finn ein hoppeballar, dobbelt svingstong, balanselinje og vippedyr. Kommunen har også sett av meir midlar for å utvida parken med to klatrestativ. Bente Bjelland, som jobbar som kultur- og informasjonssjef i Fitjar kommune, har vore ein av pådrivarane for å få aktivitetsparken realisert. - Me har sett at aktivitetsparken trekkjer fleire folk til Fitjar sentrum. Medan borna leikar på apparata, går foreldra i butikkane og handlar. Når det er fint vêr set folk seg ned på benkene ved Blomster-Malvins-plass, og nyt ein is. Eg trur ein slik park vil trekkja fleire folk til sentrum på Stord også, seier Bjelland. Det nye klatrenettet som skal på plass i Fitjar sentrum er seks meter høgt.

Illustrasjon: Den norske lekekatalogen 2016