Kommuestyret kuttar i talet på røystekrinsar, men sparar Huglo - dersom dei får lov.

Kommunestyret vedtok torsdag å redusera talet på røystekrinsar i Stord kommune frå seks til tre. Eller fire. Etter forslag frå Jakob Bjelland (Sp) blei det nemleg lagt til eit punkt om at røystelokala på Huglo framleis skal brukast, dersom det er lov.

Bakgrunnen for saka er ei regelendring om bruk av elektronisk avkryssing i manntalet, som skal gjera gjennomføringa av valet meir effektivt.

- Dette handlar om demokrati og folkestyre, at folk skal få røysta med minst mogeleg styr. Her er det foreslått å legga ned Huglo, og eg har forstått at det har blitt sagt at røystelokalet på Huglo ikkje kan oppretthaldast dersom me innfører elektronisk manntal. Eg ber kommunestyret gje opning for at ein skal kunna røysta på Huglo dersom det likevel viser seg at det lar seg gjera. Då vil det i praksis bli som før, seier Bjelland.

I forslaget, som blei samrøystes vedteke, ligg det at rådmannen skal kontakta Valdirektoratet for å sjekka om dette lar seg gjennomføra. I så fall vil det ved valet til hausten vera råd å røysta på Huglo, i kulturhuset i Leirvik, på Solidhuset og i Prestegardsskogen fleirbrukshall.