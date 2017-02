Grunneigar Andreas Hjartåker protesterer mot at gang- og sykkelvegen er teikna inn på nordsida av E39.

- Me er lite villige til å avstå grunn på nordsida av E39. Slik fortauet no er teikna inn, meiner me det er sløsing meir areal. Det blir eit ingenmannsland mellom fortauet og E39 som ikkje er til nytte for noko, skriv Hjartåker.

Grunneigaren peikar på at i dette området er det også ei tømmerslepe og ei avkøyring som det er viktig for han å behalda.