Atheno er i drøftingar med to andre potensielle industri­bedrifter.

Sunnhordland har tidlegare skrive at Stord kommune vil selja ned aksjeposten sin i Atheno, medan Fitjar-politikar Dagfinn Brekke (KrF) ønskjer at Fitjar kommune skal kjøpa seg opp. I ein epost frå dagleg leiar Astrid Kjellevold Steinsland til rådmann Magnus Mjør i Stord kommune, skriv Steinsland at det er selektivt kven som får kjøpa seg inn i Atheno.

Naturleg årsak - Det ligg allereie føringar om at Atheno hovudsakleg skal vera eit næringslivseigd selskap. Både Stord, Fitjar, Bømlo og Kvinnherad kommunar har allereie eigarpostar i selskapet, og tanken er at eigarpostane skal vera omtrent like store. Då SNU og Atheno fusjonerte i 2012, sat Stord med eigarpostar i begge selskapa. Difor fekk Stord ein unaturleg høg eigarpost i Atheno, og difor har det heile vegen vore meininga at Stord kommune skal selja seg ned. Det er årsaka til at kommunen no vil selja nokre av aksjane sine, forklarer Steinsland. Kværner er i dag største aksjonær, og eig 15, 52 prosent av selskapet. Stord er nest størst, med sine 13,13 prosent. Fitjar kommune eig 8,07, Bømlo 3,88 og Kvinnherad 3,88. - Kor mykje Atheno går inn og jobbar i ein kommune, er ikkje avhengig av eigardelen i Atheno, men kor mykje kommunane er villige til å investera i arbeid med næringsutvikling, seier Steinsland.

Selektive Ho skriv i eposten at Atheno no er i drøftingar med to potensielle industribedrifter, som vurderer å kjøpa seg inn Atheno. Dette skal avklarast i løpet av februar månad. «Den økonomiske situasjonen til Atheno er betra, så dersom desse bedriftene ikkje kjøper seg inn ynskjer Atheno sjølv å kjøpa aksjane.», heiter det vidare. Det står også at Oddbjørn Tveiten og Stord Industribygg ikkje er aktuelle. - Mange av industribedriftene som eig i Atheno er produksjonsbedrifter som kan supplera eller tilføra kompetanse til industriklyngja som allereie er eigarar. I utgangspunktet er Stord Industribygg ein huseigar, og dei er difor ikkje aktuelle, seier Steinsland.