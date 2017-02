Komite for næring og utvikling må ta stilling til om Stord kommune skal kjøpa to hamne­tomter.

Saka om hamnetomtene på Eldøyane var oppe i kommunestyret i fjor sommar. Då var Unitech ein mogeleg interessent. Samstundes var det snakk om at Statnett kunne vera interessert i å etablera eit større beredskapslaget. Tidlegare i månaden blei det klart at Unitech flyttar si verksemd til Rubbestadneset. Før jul kom også meldinga om at Statnett meinte at Egersund var best eigna for beredskapslager.

Området det er snakk om består av to parsellar og er på totalt rundt 19 mål landareal som kan utvidast med rundt 5,5 dekar ved fylling i sjø. Når det gjelder tomta som Stord skal kjøpa frå Sagafjord Seafarm AS, er det her ein leigeavtale med Stordbase.

I saka kjem det fram at administrasjonen meiner at investeringa er sjølvfinansierande på grunn av leigeinntekter.