Fem år gamle Villemo Emmerhoff Vevle måtte byta skistavane ho fekk til jul frå besten og besto.

- Ja, me har bestemt oss for å byrja å øva litt på ski i år, fortel mamma Cecilie.

Ingen rett

Innehavar Adine Sørli Birkeland på Sport 1 Stord fortel at dei prøver å vera romslege med kundane på bytedagane etter jul.

- Så lenge vara er kjøpt hos Sport 1, og me har ho i sortimentet, så er det ikkje noko problem å gjera bytet. Meir utfordrande er det når det er ei enkeltvare som me ikkje fører. Den blir fort hengjande, utan at me klarar å selja ho, seier Sørli Birkeland.

Butikkinnehavaren understrekar samstundes at julegåvebytet strengt teke ikkje er noko rett som kunden har.

- Det er jo på mange måtar ein service som me yt mot kunden. For når alt kjem til alt så ønskjer me jo at folk skal vera fornøyde, seier ho.