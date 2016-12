Barnehageborna fekk treffa sjølvaste nissen då dei vitja leirplassen deira i skogen med Sævarhagen.

Villvettene friluftsbarnehage tok støvlane fatt for å gå den tradisjonelle nissemarsjen frå barnehagen på Rommetveit, og til ein av leirplassane deira.

- Ka er det for noko? Kva skjer inne i lavvoen? spør borna medan dei samlar seg rundt lavvoen som det kjem merkelege bankelydar frå.

- Har dykk lyst på medaljar? seier nissen som stikk hovudet sitt ut av lavvoen, og borna jublar, for no er det både nissemedalje og graut i vente.

For nissen har sjølvsagt laga graut til dei inne i lavvoen.

Årets nissemarsj er den sjuande i rekka for Villvettene gardsbarnehage på Rommetveit, og er eit ledd i Friidrettsforbundet si oppmoding om å få borna ut å gå i naturen no før jul. Og det er her dei flotte og raude medaljane kjem frå, som borna såg ut til å setja stor pris på.