For første gong nokosinne hadde Vinmonopolet på Stord ope på nyttårsaftan.

Han bur no på Ådland, og saman med kona Lillian Horneland og borna William og Philip Westman var dei på AMFI Stord nyttårsaftan. Og då tok dei mellom anna turen innom Vinmonopolet.

- Kjempebra dette her, eg synest at alle butikkar skulle hatt ope på laurdagar, ja til og med på søndagar slik som i Sverige, seier Fredrik Westman som opphavleg kjem frå Sverige.

Likar endringane

Fredrik Westman hadde sjølv ikkje høyrt noko om den historiske dagen før lokalavisa nemnde det. Men kona Lillian hadde høyrt om han.

- Eg høyrde det på radioen at vinmonopola i Norge hadde ope for første gong nyttårsaftan i år. For meg personleg så speler det ikkje noko stor rolle, men det er jo greitt likevel, seier ho.

I 2014 fatta Stortinget vedtak om at Vinmonopolet skulle få lov til å ha ope på høgtidsaftenar, som på nyttårsaftan, påskeaftan og pinseaftan.

Men sidan dei tilsette i Vinmonopolet ikkje hadde heilagdagstillegg for desse dagane, og dagane var registrerte som fridagar, tok det si tid før Vinmonopolet i praksis kunne halda ope. Men etter hovudforhandlinga i 2016 endra dette seg, og «polet» er no ope også på desse dagane. Men ikkje på julaftan.

- Julaftan treng det heller ikkje å vera ope. Eg synest iallfall ikkje det. Men på nyttårsaftan skal folk ha sjampanje, og då synest eg dei skal få lov til det, held Fredrik Westman fram.

- Sjølv har me handla pærelikør og Baileys her i dag, seier han.

- Sjampanjen har me allereie i hus heime, smiler Lillian Horneland.