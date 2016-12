Mike (35) og Max (4) frå Berlin er i Norge for andre gong.

- Sist me var i Norge var me på Halsnøy, fortel Mike, medan sonen Max spring rundt i ring der dei går nedover Torgbakken.

Dei to er på veg for å møta mamma midt i julestria, og dei har det travelt, men ikkje meir enn at dei gjerne slår av ein liten prat med lokalavisa.

- Me kosar oss her på Stord. Det er ein fin plass å vera på ferie. Me er her for å besøkja kona mi si søster, som jobbar her som tysklærar, held han fram.

- Eg likar at Stord er ein avslappa plass, men likevel så moderne, og så er landskapet flott her.

- Elles då?

- Me skal vera her i jula, og så skal me ut og fiska etter kreps!