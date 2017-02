I 2016 forsvann 182 personar som budde på mottak for einslege mindreårige asylsøkjarar. 86 av dei forsvann i november og desember, ifølgje Utlendingsdirektoratet (UDI). Styresmaktene veit no ikkje kvar desse asylsøkjarane oppheld seg. Det er flest med afghansk opphav som forsvinn frå asylmottaket dei er busette ved, og denne gruppa utgjer 132 av dei 182 som har forsvunne. Afghanarar utgjer også den største gruppa som forsvinn frå ordinære mottak. Totalt forlèt 2.965 asylsøkjarar ordinære mottak i 2016. Av dei er 1.134 frå Afghanistan.

I DAGENS avis har Hege Havn Mehammer skrive eit lesarbrev, der ho uttrykkjer bekymring for skjebnen og rettstryggleiken til mange av dei mindreårige asylsøkjarane. Ho omtalar mellom anna 16 år gamle «Mohammad», som i ein tanntest blei definert som vaksen. Lenger bak i avisa kan ein lesa om at det også er mindreårige asylsøkjarar på rømmen frå mottaket på Litlabø. I dag bur det 30 einslege ungdommar på Litlabø. Sidan oppstarten i 2015 har det budd 90 forskjellige ungdommar her.

NOKRE FÅR opphald, og dermed busetjing. Sjølv om dette i dei fleste tilfelle betyr flytting til ein ny kommune, og lausriving frå eit lokalmiljø dei har byrja å bli kjende med, jublar dei for opphald i Norge. Skjebnen er langt verre for dei som får avslag, som må førebu seg på retur til heimlandet når dei fyller 18 år. Berre åtte av ti ungdommar frå Afghanistan får bli i Norge. Dette trass i at landet har vore i krig i 40 år, og talet på skadde og drepne sivile har auka kvart år sidan 2012.

DET ER ikkje vanskeleg å forstå at ungdommar som risikerer å bli returnerte til eit land i krig, opplever sterk frykt. La oss alle saman bidra til at dei har det godt medan dei bur her, og så må me berre oppmoda styresmaktene om å syta for at kvar enkelt får mest mogeleg rettferdig behandling.