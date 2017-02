Bommar på målet

SAMAN MED Klassekampen og 13 andre aviser langs kysten, har Sunnhordland dei siste månadene teke del i eit felles graveprosjekt, for å finna ut korleis det har gått med regjeringa sin tiltakspakke på fem milliardar kroner. Resultatet, som blei publisert på nett i helga, og som du også kan lesa om i fleire avisutgåver, er ganske nedslåande. I alle fall om ein har tenkt at ein tiltakspakke på fem milliardar kroner skulle bety at desse pengane skulle brukast til å skapa aktivitet og auka sysselsetjinga i dei kriseråka områda.

ETTER REGJERINGA sin definisjon, var det 64 kommunar på Sør- og Vestlandet som blei rekna som kriseråka i 2016, inkludert Stord, Bømlo, Kvinnherad og Sveio i vårt område. No viser det seg at store deler av pengane som skulle skapa aktivitet forsvann rett inn i Statens vegvesen og Justisdepartementet sine nasjonale pottar, og må dermed kunna reknast som ein del av den vanlege drifta. Andre departementet har gjeve pengar til kommunar som ikkje er råka av oljekrisa. Og ikkje minst har det blitt brukt store summar på jernbane - som har gått rett til verksemder på Austlandet.

DET ER sjølvsagt flott at jernbanen blir fiksa, og folk på Austlandet treng også arbeid. Men: Når ein først gjer ekstraordinære tiltak for å betra situasjonen i ein bestemt landsdel, er det ein fordel at ein også følgjer det opp, slik at effektane av tiltaka kjem i dei tiltenkte områda.

DEI SOM har klart dette aller best, er kommunane sjølv. Av dei 400 millionane som blei gjeve som ekstratilskot til kommunane, har dei aller fleste kronene blitt brukt for å skapa aktivitet lokalt. Kommunane treff med andre ord godt med pengane, medan pengane som har blitt styrt frå Oslo har blitt spreidde rundt om. Dette håpar me avsendaren registrerer dersom det skulle bli aktuelt med nye «krisepakkar».