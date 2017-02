I OVER 30 år har Terje Skorpen (59) og Einar Matre (57) drive kyst- og naturlivsskule på Smedholmen i Fitjarøyane. No må dei truleg finna seg ei ny hamn. Årsaka er at bygningane på øya skal pussast opp, og dei snarlege oppussingsplanane gjer at dei to karane har fått kort tid på seg å flytta ut. No veit dei ikkje kvar dei skal gjera av seg, og dei er fortvila over den korte fristen.

DET ER staten som eig dei fire verneverdige bygga på Smedholmen i Fitjar, og har Miljødirektoratet løyvd midlar til å pussa dei opp. Det er alle glade for, for om ikkje noko skjer snart, kan bygningane verta øydelagde for alltid. Problemet for Skorpen og Matre er at dei har mykje utstyr lagra på øya, etter så mange års drift. Forutan seglskuta «Seladon» er det snakk om 15 andre små og støre båtar, i tillegg til mykje anna. Difor er det ikkje gjort i ei handvending å flytta.

FRILUFTSRÅDET VEST har ansvaret for å drifta friluftsområde i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Når bygningane er restaurerte, kjem friluftsrådet til å disponera Smedholmen, og her ønskjer dei mellom anna å leiga ut kajakkar, robåtar og husa til overnatting. Eit flott tiltak, og det er viktig å syta for å halda bygningane ved like, og sikra at ålmenta har fritt tilgjenge, både på Smedholmen og andre stader.

BÅDE ordførar Wenche Tislevoll og dagleg leiar i Friluftsrådet Vest, Oddvin Øvernes, avviser at dei pressar ut Smedholmen kyst- og naturlivsskule. Uansett kven som har rett, kan det synast som om at det har vore liten eller dårleg dialog i saka, og at Terje Skorpen og Einar Matre burde fått informasjon på eit langt tidlegare tidspunkt. Men det er framleis ikkje for seint: Her bør partane setja seg ned og finna ei løysing, slik at kyst- og naturlivsskulen kan driva vidare, i tett samarbeid med Friluftsrådet Vest og Fitjar kommune.