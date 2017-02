I HELGA arrangerte Haugesund Journalistlag sin årlege vinterkonferanse, og i tillegg til utdeling av prisar til medlemmene, vert det delt ut ein eigen pressepris, til ein person som strekkjer seg langt utover det ein kan forventa i høve til å gje media god service og oppfølging. Årets pris gjekk til tidlegare leiar i Røde Kors hjelpekorps i Indre Hardanger, Bjørn Arild Fjeldsbø. Han hadde opptil 70 telefonoppringingar og prøvde så godt han kunne å svara media, trass i redningsaksjonar som kunne vara opptil 20 timar. Han viste også journalistane utvida tillit då han opna for innsyn i privatlivet for å kunne fortelja om det store presset redningsmannskapa opplevde.

HAN GJORDE det mellom anna for å få eit større fokus på dumdristige turgåarar, som set seg sjølv og andre i fare ved å leggja ut på langtur totalt uførebudde. Han sette fokus på at frivillige må trø til og hjelpa menneske i naud, og kva som bør skje for å unngå endå meir auke i talet på redningsaksjonar dei neste åra.

TALET på besøkjande på Trolltunga er femdobla på tre år, og samstundes er talet på redningsaksjonar tidobla. 42 gonger i fjor var turistar i naud ved Trolltunga. No ønskjer Røde Kors ei avklaring av kven som har ansvaret for det aukande talet turistar som legg ut på tur til naturattraksjonar som Trolltunga og Preikestolen. Ein fersk rapport viser at frivillige i fjor måtte rykkje ut for å hjelpe folk i naud 1.641 gonger. Auken er stor år for år, utan noko opptrapping av løypemerking, informasjon til turistar eller andre tiltak.

DET ER i dag ulike oppfatningar om kven som har hovudansvaret for det førebyggjande arbeidet knytt til turisme og tryggleik, og me ber difor styresmaktene om å avklare dette, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. Det bør dei få. I tillegg til at dei fortener stor ros for arbeidet dei gjer, både på Trolltunga, lokalt her i Sunnhordland og elles i landet.