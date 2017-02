DENNE VEKA har starta godt: Måndag kveld kom nyhende om at Kystverket har vald Fitjar Mek. verksted til å byggja sitt neste oljevernsfarty, OV «Ryvingen». Verksemda på Fitjar har tidlegare bygd to av Kystverket sine nye multifunksjonelle fartøy. Planlagt levering av «Ryvingen» er utgangen av 2018, og konkurransen vart vunnen i konkurranse med tre andre verft. Alt i kveld er det folkefest og feiring av FMV sitt 60-årsjubileum, og kva passa vel betre enn ei slik gladmelding?

I GÅR var næringsminister Monica Mæland på besøk i distriktet, og då ho vitja Bømlo kom verksemda Unitech, som er etablert på Eldøyane, med store nyhende: Dei har gigantplanar på Rubbestadneset, der det skal komma forskingssenter, ny kabelfabrikk og teknologidokk. Gigantplanane kan bety rundt 120 arbeidsplassar, noko næringsministeren sjølvsagt likte å høyra.

DETTE VAR ikkje den einaste gladmeldinga i går: Dagens starta med ei børsmelding om at Kværner er tildelt kontrakt for hook-up av stigerøyrsplattforma for Johan Sverdrup. Kværner er tildelt kontrakten saman med Aker Solutions, og dei to selskapa vil jobba integrert med Statoil og bistå i alle delar av prosjektgjennomføringa. Dette er ein av årets store og viktige kontraktar, til ein verdi av 450 millionar kroner for Kværner, og på det meste vil opp mot 1.200 personar, inkludert bemanning frå Aker Solutions, vera i arbeid.

MED ANDRE ORD: Ein svært god start og optimistiske nyhende i vår region. Dette viser at lokale verft framleis er solide og konkurransedyktige, og me er nokså sikre på at det kjem fleire oppturar i løpet av året.