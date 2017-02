Leik i sentrum

ARBEIDARPARTIET med Bente Bjelland i spissen vedtok på årsmøtet sitt førre veke samrøystes at ein ønskjer ein aktivitetspark til leik for born, og trening for vaksne, i området rundt Borggarden/Torget. Leikeapparat har vore ein gjengangar gjennom fleire år i diskusjonen om korleis ein skulle få liv i sentrum av Leirvik. Leikeplass har mellom anna blitt spelt inn av sentrumsforeininga på tampen av 2013. Då hadde kommunen éin million kroner til rådvelde for å skapa liv i sentrum.

I ETTERTID kjenner alle historia om at millionen blei brukt til Anders Kjellesvik sitt kunstverk «Den høgreiste og havet». Skulpturprosjektet er omdiskutert og eitt år etter at det opphavleg skulle vore realisert og på plass, går det no føre seg ei utgreiing av kor han skal plasserast. Utgreiinga skal vera klar til politisk handsaming til hausten. Bjelland trekkjer i fredagens avis fram Borggarden som ein mogeleg stad for den nye aktivitetsparken og skulpturen, og ønskjer at ein kan sjå plassering av desse to i samanheng. Ho håpar å få aktivitetsparken inn i investeringsbudsjettet allereie i 2018.

ME HAR fleire gonger tidlegare teke til orde for å leggja til rette for leik på Torget. Medan Stord har hamna i ein kunstnarisk runddans, har Fitjar hatt ein strak veg mot leikeplass ved rådhuset. Her har leikeområdet hatt suksess og ein satsar no stort på utviding med eit leikeapparat som er heile seks meter høgt. I Fitjar ser ein at leikeområdet trekkjer folk til sentrum og er ein suksess.

TANKEN BAK å leggja til rette for leik er å gjera det store byrommet om til eit bruksrom. Det er ei kjensgjerning at det ikkje står folk i kø for å selja varene sine på Leirvik torg. Dersom sentrum blir ein god plass å opphalda seg for unge og gamle, også utanom dei store dagane, så vil det gagna handelsstanden. Dersom politikarane no klarer å samla seg for ein aktivitetsplass så håpar me at ein klarer å setja funksjonalitet høgare enn estetikk. Då tenkjer me spesielt på plassering av leikeapparata i forhold til trafikk.