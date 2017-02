Pilene peikar oppover

BOTNEN er nådd, og alle piler peikar oppover. Dette var hovudessensen på eit frukostmøte i regi av Stord Næringsråd og Sparebanken Vest i førre veke, der konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik presenterte svar frå den siste Vestlandsindeksen, som tek pulsen på næringslivet på Vestlandet. Men sjølv om det er positive takter og stemninga er betre, så er det framleis utfordringar, ifølgje konserndirektøren.

FREDAG KOM dei ferske arbeidsløysetala frå Nav, og dei viser at arbeidsløysa framleis er høg i Sunnhordland, og framleis er Stord ein av kommunane i både fylket og landet med størst arbeidsløyse. Arbeidsløysa i Stord er på heile 5,1 prosent, og 4,1 prosent i Sunnhordland. Prosenten for Hordaland er 3,7, medan det på landsbasis er 3,2 prosent av arbeidsstyrken som er utan jobb.

AUKEN i arbeidsløysa er i alle kommunane, og sjølv om ein kanskje skulle tru at arbeidsløyva var på veg ned, finst det fleire lyspunkt: Talet på permitterte går nedover, og det er færre unge utan arbeid. I aldersgruppa under 24 år er det faktisk ein nedgang på 39 personar i statistikken i høve til førre månad. Og talet på folk utan jobb lokalt er lågare enn for eitt år sidan. Nav forklarar ein del av oppgangen frå desember med sesongmessige svingingar.

DESSE TALA bekymrar, og trass i aukande oljepris og aktivitet, så vil det nok ta nokre månader før lokalt næringsliv er skikkeleg ute av startblokka. Heldigvis vil aktiviteten på Kværner på Stord ta seg opp utover året, og snart kjem både prosjektorganisasjonar frå oljeselskap, leigearbeidarar og konsulentar tilbake, noko som vil gje store ringverknader til andre bransjar som hotell og restaurant, drosjenæring og butikkar. Dette gjev oss von om betre tider, og det er all grunn til å sjå optimistisk både på 2017 og dei neste åra.